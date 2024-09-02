"بينهم مصري".. أبرز الصفقات باليوم الأخير من ميركاتو الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يُسدل عند 11:59 مساء اليوم الإثنين الستار على فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي.

ويشهد اليوم الأخير من الميركاتو العديد من الصفقات لعل أبرزها تعاقد نادي الأخدود مع اللاعب المصري كريم أشرف عقب نهاية رحلته من شباب نادي الهلال السعودي.

وضم نادي الهلال الموهبة البرازيلية بصفوف بنفيكا البرتغالي ماركوس ليوناردو صاحب الـ21 عامًا بجانب ضم لاعب الاتفاق خالد الغنام لمدة موسم على سبيل الإعارة فيما انضم لاعب الهلال عبدالله رديف لصفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم أيضًا، فيما ضم النصر الفرنسي محمد سيماكان لاعب لايبزيج الألماني.

وتعاقد فريق الرائد كذلك مع لاعبه السابق المغربي كريم البركاوي، كما ضم نادي العروبة موهبة نادي نيو سانتس الويلزي، براد يونج مهاجم منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا وشباب أستون فيلا سابقاً.

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