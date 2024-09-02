شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365" الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب حرس الحدود رسمياً لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط حامد الجابري، لاعب نادي حرس الحدود السابق و أحد اللاعبين المميزين بهذا المركز.

ووقع حامد الجابري على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى " أربع " مواسم قادمة وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

وكان ”الخليج 365” قد أكد اقتراب الاتحاد من ضم دفندر حرس الحدود بعدما نال إعجاب لجنة الكرة.

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تولى إمام محمدين مهام مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى بجانب عمله رئيساً لقطاع الناشئين.

وأوضح محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد أتخذ هذا القرار الهام لما يمتلكه إمام محمدين من خبرات كبيرة على مدار السنوات السابقة و أنه أصبح أحد العلامات المميزة و البارزة فى اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة، بالإضافة لخبراته الإدارية الكبيرة والعظيمة أيضاً والتي تمكنه من إنجاز مهام منصبة الجديد على أكمل وجه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته القادمة مع زعيم الثغر.

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ بابا فاسيليو بعد توجيه الشكر لأحمد سارى المدير الفني السابق للفريق.

وكشف النادى السكندري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن باقي الجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والبدني لفريق الاتحاد السكندري.