شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمنى الشفاء العاجل لإيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى مجلس ادارة اتحاد الكرة، الشفاء العاجل لايهاب جلال المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والحالى للنادى الإسماعيلى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة منشورا قالت فيه: "خالص الدعوات للكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للنادي الإسماعيلي، بالشفاء العاجل وأن يعود لأهله ومحبيه بكامل الصحة والعافية".

وكشف حمد إبراهيم، مدرب عام الإسماعيلي ، تطورات حالة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية، وتم نقله إلى المستشفى على إثرها لتلقي العلاج.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن حالة إيهاب جلال الطبية مطمئنة للغاية بعد السيطرة على الجلطة الدماغية عقب الكشف عليه بالجهاز الاستكشافي، وأنه تم تسييل الجلطة ولا توجد أزمة فى وصول الدم إلى المخ عن طريق الوريد فى الوقت الحالي.

وشدد مدرب الاسماعيلي على أن الأطباء المعالجين تمكنوا من السيطرة على الجلطة الدماغية، وخلال الـ48 ساعة القادمة ستكون حالة إيهاب جلال على ما يرام، والتي سيتم وضعه خلالها تحت الملاحظة.

وأوضح حمد إبراهيم أن كل ما يثار عبر السوشيال ميديا وبعض المواقع عن حالة إيهاب جلال غير صحيح، وحالته الصحية مطمئنة للغاية.

وتعرض ايهاب جلال لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، الأحد، وتم نقله لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قبل أن ينجح الأطباء المعالجون فى السيطرة على الجلطة الدماغية، وتم وضعه تحت الملاحظة قبل السماح له بمغادرة المستشفى.