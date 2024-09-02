شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع اكتشاف كيروش على سبيل الإعارة لموسمين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع مروان داوود ظهير أيسر منتخب مصر السابق ولاعب نادي إنبى على سبيل الإعارة لموسمين وهو أحد اللاعبين المميزين بمركز الظهير الأيسر.

وسبق و أنضم لصفوف منتخب مصر الأول موسم 2021 2022 ، ويعد اللاعب من العناصر المميزة و يُنتظر منه أن يكون أحد اللاعبين المميزين مع زعيم الثغر هذا الموسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدین مدیر قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى حيث أعلن النادي السكندري عبر صفحته الرسمية.

يذكر أن مروان داوود انضم لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش وشارك معه في عدد قليل من المباريات، قبل أن يبتعد عن الصورة وينضم في الصيف الحالي إلى زعيم الثغر.