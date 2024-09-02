شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روجيريو ميكالى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الأولمبى، من اتحاد الكرة الحصول على 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب مواليد 2005 بزيادة 25 ألف دولار عما كان يتقاضاه مع المنتخب الأولمبى.

كما طالب ميكالى اتحاد الكرة، توقيع عقد مدته 4 سنوات حتى 2028 بدون شروط جزائية، على أن يحصل على قيمة العقد كاملا فى حالة إقالته فى أى وقت قبل انتهاء مدة العقد.

ويدرس اتحاد الكرة مطالب ميكالى حاليا، خاصة وأن المجلس الحالى برئاسة جمال علام ستنتهى فترة ولايته خلال الأشهر القليلة المقبلة وسيتم الدعوة لعقد الانتخابات خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين .

من ناحية أخرى، يعقد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مع أعضاء الجبلاية لإعادة ترتيب العمل باللجنة، وكذلك مناقشة ترشيحات القائمة الدولية للحكام.

وأخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم البرتغالى فيتور بيريرا بالرحيل عن منصبه رسميا، بعد انتهاء عقده مع الجبلاية بنهاية الموسم المنقضى.