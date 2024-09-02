شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكشف حقيقة مخالفة لوائح اتحاد الكرة في استعارة لاعب إنبي موسمين والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تفاصيل استعارة مروان داوود ظهير أيسر زعيم الثغر الجديد والمنضم من نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، رغم أن لائحة اتحاد الكرة الجديدة تنص على أن عقد الإعارة يكون لمدة موسم واحد.

يذكر أن اتحاد الكرة كان يسمح للأندية بإعارة اللاعب لمدة موسمين أو أكثر، قبل أن يتم تعديل اللائحة وينص على أنه لا يسمح بإعارة اللاعب لأكثر من موسم واحد

أكد مصيلحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم إبرام عقد استعارة مروان داوود من إنبي بعقد رسمي لمدة موسمين قادمين، على أن يتم تسجيله في اتحاد الكرة بعقد إعارة لمدة موسم ويجدد بعد نهاية الموسم المقبل.

أضاف أنه في الموسم بعد القادم سيتم توقيع عقد إعارة جديدة لمدة موسم بعد نهاية الموسم المقبل، ليستمر اللاعب مع زعيم الثغر حتى صيف 2026.

كما أكد إمام محمدين مدیر قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على تصريحات رئيس النادي بأن زعيم الثغر أتم التعاقد مع لاعب إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ولكن سيتم تسجيله في اتحاد الكرة إعارة لمدة موسم يتم تجديدها بعد انتهاء الموسم الأول وفقا للاتفاق الذي تم بين محمد مصيلحي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.