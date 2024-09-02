شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي والان مع تفاصيل الخبر

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش في بداية التحضير للموسم الجديد، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 3 أسابيع منذ حسم لقب الدوري.

وشهدت تدريبات الأهلي انتظام صفقات الأهلي الجديدة يحيى عطية الله وعمر الساعي، فيما سبق وانضم يوسف أمن للتدريبات قبل نهاية الموسم الماضي، بينما يغيب أشرف داري بسبب الانتظام في معسكر منتخب المغرب.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي، وتقام مباراة الذهاب بين بطلى مصر وكينيا 15 سبتمبر فى كينيا، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.