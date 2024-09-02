شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم كولر الجديد يبدأ مهمته مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مترجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مهمته الجديدة اليوم الاثنين من خلال تواجده في مران الفريق الأول مع عودة الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش تحضيرا للموسم الجديد.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تعيين مترجم جديد لكولر بعد قبول اعتذار الدكتور خالد الجوادي مترجم المدرب السويسري السابق.

وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة بخلاف أشرف داري واللاعبين الأجانب في مران الأهلي وعدد من اللاعبين الشباب في مران الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي، وتقام مباراة الذهاب بين بطلى مصر وكينيا 15 سبتمبر فى كينيا، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.