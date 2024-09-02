الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمرو جمعة مهاجم نادى راية السابق

ياسر رشاد - القاهرة -

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى صفقة أنتقال عمرو جمعة لاعب نادى راية السابق و أحد اللاعبين المميزين في مركز المهاجم الصريح و ذلك عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق بعقد يمتد لـ " أربع " مواسم قادمة

و تسعى إدارة النادى فى إطار خطتها لإعادة هيكله الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى من أصحاب الامكانيات الفنية والبدنية

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى

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