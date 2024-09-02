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الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمرو جمعة مهاجم نادى راية السابق

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى صفقة أنتقال عمرو جمعة لاعب نادى راية السابق و أحد اللاعبين المميزين في مركز المهاجم الصريح و ذلك عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق بعقد يمتد لـ " أربع " مواسم قادمة 
و  تسعى إدارة النادى فى إطار خطتها لإعادة هيكله الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى من أصحاب الامكانيات الفنية والبدنية  
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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