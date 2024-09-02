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صور.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد 2024-2025

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ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز. 

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وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين بسبب انتظامهم في معسكر المنتخب الوطني.

 

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كما شارك في المران عمر الساعي، ويوسف أيمن حافظ ويحيى عطية الله صفقات الفريق الجديدة، فيما غاب المغربي أشرف داري بسبب تواجده رفقة منتخب أسود الأطلسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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