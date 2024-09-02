صور.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد 2024-2025

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين بسبب انتظامهم في معسكر المنتخب الوطني.

كما شارك في المران عمر الساعي، ويوسف أيمن حافظ ويحيى عطية الله صفقات الفريق الجديدة، فيما غاب المغربي أشرف داري بسبب تواجده رفقة منتخب أسود الأطلسي.