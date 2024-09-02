تعرف على نتائج مباريات اليوم الأول للبطولة العربية لأندية تنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم فعاليات اليوم الأول لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من نفس الشهر الجاري.

وشهد اليوم إقامة 6 مباريات في نفس التوقيت بواقع 4 مباريات على صعيد الرجال بالإضافة إلى مباراتين على صعيد السيدات.

وجاءت نتائج الرجال اليوم كالآتي:

إنبي المصري 3-0 الفحيحل الكويتي

الاتحاد السعودي 3-1 العربي القطري

سار البحريني 0-3 ألعاب دمنهور المصري

البحرين البحريني 3-1 تجديف أسوان

وجاءت نتائج السيدات كالآتي:

بتروجت المصري 3-0 جزيرة الورد المصري

الفتاة الرياضي الكويتي 2-3 إنبي المصري

ومن المنتظر أن تستأنف باقي مباريات دور المجموعات غدا على فترتين صباحا ومساء على أن تنطلق الفترة الصباحية في العاشرة بينما تقام الفترة المسائية في الخامسة عصرا.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 3 فرق من مصر على صعيد الرجال وهم إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور بينما يشارك 3 فرق على صعيد السيدات وهم إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.

كانت قد أقيمت النسخة الماضية للبطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية وشهدت اكتساح مصري للبطولة حيث فاز إنبي بمنافسات الرجال فيما فاز فريق الزمالك بلقب السيدات.

الجدير بالذكر أن مصر قد استضافت البطولة العربية للأندية عام 2022 وشهدت فوز فريق إنبي بمنافسات الرجال بينما فاز وقتها فريق الأهلي على صعيد السيدات.