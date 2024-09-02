محاضره فنيه للاعبى الزمالك فى معسكر برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بفندق إقامة المعسكر المغلق المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بشرح العديد من الأمور الخططية والفنية للاعبين بشكل نظري خلال المحاضرة، استعداداً لمواجهة الغد الودية أمام الشعلة السعودي.

و حرص أعضاء الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة التي سيتم تطبيقها خلال المباراة الغد في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.