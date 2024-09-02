سعود عبدالحميد: أتطلع تكرار نجاح صلاح وبن عطية في روما

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب اللاعب السعودي سعود عبدالحميد عن طموحه الكبير مع فريقه الجديد روما الإيطالي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من نادي الهلال.

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وفي تصريحات تلفزيونية، أكد عبدالحميد على أمله في تكرار نجاح الثنائي العربي محمد صلاح ومهدي بن عطية، اللذين تألقا سابقًا مع نادي روما.

وقال عبدالحميد: "الجميع هنا قريب مني، سواء زملائي في الفريق أو المدرب. الكل يحاول مساعدتي لتقديم أفضل ما لديّ داخل الملعب".

وأضاف في ختام حديثه: "رسالتي للجميع، سواء كانوا لاعبين صغارًا أو جماهير، هي أن لا تتوقف طموحاتنا وأن نعمل دائمًا من أجل تحقيقها".

جدير بالذكر أن المدرب دي روسي قد ضم سعود عبدالحميد إلى قائمة فريق روما في مباراته الأخيرة ضد يوفنتوس، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.