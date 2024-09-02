فقرة بدنية للاعبي الزمالك في الجيم بمران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم مساء اليوم الاثنين بفندق الإقامة خلال معسكر الإعداد المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد.

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وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض اللاعبين التدريبات مساء اليوم الإثنين داخل صالة الجيمانيزيوم، دون خوض التدريبات الجماعية داخل الملعب، ضمن البرنامج الموضوع بسبب خوض الفريق لمباراة ودية غداً الثلاثاء أمام الشعلة السعودي.

وكان لاعبو الفريق خاضوا التدريبات صباح اليوم الاثنين على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب ، وتقسيم المران إلى فقرتين، أحدهما تأهيلية والأخرى فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية والأفكار الخاصة استعداداً لودية الغد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.