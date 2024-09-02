المصري يتعاقد مع خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري لموسمين

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر ، إجراءات التعاقد مع خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندري وذلك بعقد يمتد لموسمين تبدأ ببداية الموسم المقبل 2025/2024 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

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ويبلغ خالد الغندور من العمر 30 عامًا وهو يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم كما يجيد اللعب كذلك في مركز لاعب خط الوسط المحوري " المدافع " وقد سبق للاعب الانضمام لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الاسبق للمنتخب ، علمًا بأن اللاعب سبق له اللعب لصفوف فريق اتحاد الشرطة كما انضم كذلك لصفوف المنتخب الأوليمبي المصري.