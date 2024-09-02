مدرب الزمالك ينقذ عبد الواحد السيد من الإقاله

ياسر رشاد - القاهرة - نجح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدخل لإقناع مجلس الإداره برئاسة حسين لبيب فى الإبقاء على عبد الواحد السيد مدير الكره بعد قرار تجميده على خلفية الخلاف الذى حدث بينه وبين أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكره فى معسكر برج العرب بالإسكندرية.

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وبدأت الأزمه عند زيارة الثلاثى حسين لبيب رئيس النادي والمهندس هشام نصر نائب الرئيس وأحمد سليمان لمعسكر الفريق وفوجئ مدير الكره بعضو المجلس يوجه له انتقادات حاده أمام اللاعبين بتسريب أخبار الفريق وقال له بالنص أخبار الفريق أصبحت مشاع للجميع مما دفع عبد الواحد السيد للرد عليه بشده بأنه من العيب أن يوجه له اللوم أمام اللاعبين فرد عليه سليمان " أنا أعمل اللى أنا عايزه فى أى وقت " وهنا تدخل حسين لبيب لفض الإشتباك اللفظي بين الطرفين وبعد الجلسه طالب عضو المجلس بتجميد عبد الواحد السيد لحين حسم أمره فى اجتماع مجلس الإداره المقبل.

ونحجت محاولات بعض أعضاء المجلس فى تسوية الخلاف بين الطرفين بالإضافة إلى تدخل البرتغالى جوميز من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.