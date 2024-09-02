تعرف على المتأهلين لربع النهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2024، ، أول بطولة ماسية للاسكواش في العالم منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين الرجال، حيث سيطر ملوك اللعبة لليوم الثاني علي التوالي حيث فاز كل من اللاعب المصري مصطفي عسل المصنف ثاني عالمياً، واللاعب بول كول المصنف الثالث عالميا من نيوزيلندا واللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالمياً من المملكة المتحدة، واللاعب مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً من المملكة المتحدة.

وفيما يخص مسابقات السيدات، شهد اليوم أداء مميز وتربع من اللاعبات المصريات، حيث حجزت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً مقعدها الى ربع النهائي، وبجوارها اللاعبة رانيا العربي المصنفة الثامنة عالمياً. كما فازت اللاعبة ندي عباس المصنفة السابعة عشر عالمياً، واللاعبة سناء إبراهيم المصنفة إثنين وثلاثين.

نتائج المتأهلين لربع النهائي من بطولةCIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 للرجال بنادي O West الرياضي:

شهدت المبارة فوز اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً على نظيره اللاعب يوسف سليمان المصنف الثاني عشر عالمياً بثلاثة اشواط نظيفة وذلك بسبب إنسحاب اللاعب يوسف سليمان وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 2-1

في حين فاز اللاعب بول كول المصنف الثالث عالمياً من نيوزيلندا على اللاعب الماليزي إين يونج المصنف الثالث عشر عالمياً بثلاثة اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-5, 11-6, 11-2

كما فاز اللاعب محمد الشوربجي المصنف السابع عالمياً من المملكة المتحدة على اللاعب راميت تاندون المصنف الرابع والثلاثين عالمياً من الهند بثلاثة اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-8, 12-10, 11-9

وفاز اللاعب مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً من المملكة المتحدة علي اللاعب فيكتور كروين المصنف الحادي عشر عالمياً من فرنسا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7, 11-8, 10-12, 11-6



نتائج المتأهلين لربع النهائي من بطولةCIB المصرية المفتوحة للاسكواش 2024 للسيدات بنادي O West الرياضي:

شهدت المباراة فوز نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً على اللاعبة الامريكية أماندا صبحي المصنفة العاشرة بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-6, 11-5, 11-3

في حين تفوقت اللاعبة المصرية روان العربي المصنفة الثامنة عالمياً علي اللاعبة الاسكتلندية جورجيا أدرلي المصنفة الثالثة والثلاثين عالمياً بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9, 9-11, 11-6, 11-6

كما فازت اللاعبه المصرية المصنفة السابعة عشر عالمياً ندي عباس على اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام المصنفة التاسعة عالمياً من ماليزيا في مباراة قوية استغرقت 63 دقيقة بثلاث أشواط مقابل شوطين،

وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 5-11, 9-11, 12-10, 11-9, 11-7

وفازت اللاعبة المصرية سنا إبراهيم المصنفة إثنين وثلاثين عالمياً على اللاعبة المصرية نور هيكل المصنفة واحد وسبعين عالمياً من مصر بثلاث اشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9, 11-1, 11-6