محمد السيد ينتظم في مران الزمالك غداً بعد انتهاء الامتحانات

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظم غداً الثلاثاء محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الأبيض المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد.

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وكان اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالخروج من المعسكر المغلق خلال اليومين الماضيين، بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

ومن المقرر أن ينتهي اللاعب من أداء الامتحانات ظهر غداً الثلاثاء، على أن ينتظم بعدها في المعسكر بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.