الريان القطري يستعد للإعلان عن التعاقد مع تريزيجية بعد اجتيازه الكشف الطبي

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى الدولي المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركى، الكشف الطبى فى نادى الريان القطري تمهيدًا للإعلان عن صفقة انضمامه للفريق خلال ساعات قادما من فريق طرابزون التركي

وبحسب صحيفة "الراية" القطرية، سيعلن نادي الريان اليوم تعاقده رسميًا مع النجم المِصري محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من طرابزون سبور التركي.



ونشر نادي الريان القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تغريدة جاء فيها: توصل نادي الريان الرياضي واللاعب سفيان بوفال إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي.

وتابع بيان النادي القطري: شكرًا سفيان بوفال، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل.



وأكدت صحيفة الراية القطرية، أن نادي الريان من المقرر أن يعلن اليوم، تعاقده بشكل رسمي مع المِصري محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من طرابزون سبور التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريزيجيه وصل إلى الدوحة مساء أمس السبت، وخضع لـ الفحص الطبي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من النادي القطري.