شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتوجه إلى ليبيا نهاية الأسبوع المقبل استعدادا لمواجهة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على السفر إلى ليبيا نهاية الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال الليبي في ضربة البداية للفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

واستقبل لاعبو الفريق الأول بالنادي المصري، زملائهم الجدد في معسكر الفريق بطريقة مميزة، وذلك ضمن استعدادات اليوم الأول بالمعسكر المقام بالكلية الحربية عقب انتهاء فترة الراحة استعداداً لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

ونجح المصري فى ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

من ناحية أخرى، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم النادي المصري من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعدما حل النادي البورسعيدي أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي.

وتلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.