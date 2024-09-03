شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم عبدالله وسمير.. 7 ناشئين يشاركون بتدريبات الأهلي في بداية فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الأهلي مشاركة عدد من اللاعبين الشباب لتعويض غياب اللاعبين الدوليين الذين انضموا لمعسكر منتخب مصر، حيث شارك في مران الأهلي اليوم كلا من أحمد عابدين، محمد عبد الله، مصطفى أبو الخير، يوسف عبد الحفيظ، ريندورف أدوم، حازم جمال، سمير محمد.

وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة بخلاف أشرف داري واللاعبين الأجانب في مران الأهلي وعدد من اللاعبين الشباب في مران الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي، وتقام مباراة الذهاب بين بطلى مصر وكينيا 15 سبتمبر فى كينيا، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.



ابو الخير



سمير محمد