شكرا لقرائتكم خبر عن غدا اجتماع هام استعداداً لتنظيم بطولة العالم للكراسي ومونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد غدا الثلاثاء، اجتماع هام بصالة د. حسن مصطفى بمدينة أكتوبر بين قيادات وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولى لكرة اليد ونظيره المصرى والمتحدة للرياضة، استعداداً لتنظيم بطولتين من العيار الثقيل تستضيفهما مصر خلال الفترة المقبلة الأولى بطولة العالم للكراسى والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٢ سبتمبر الجارى.. والثانية بطولة العالم للأندية والمقرر إقامتها من ٢٧ سبتمبر إلى ٤ أكتوبر والتى تستضيفها العاصمة الإدارية..

يحضر الاجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى ورئيس مجلس إدارة المتحدة محمد يحيى والسيدة آمال خليفه المدير التنفيذى للاتحاد الدولى وعمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصرى ود. عمرو العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى.

ويناقش الاجتماع التنسيق والتعاون الأمثل من أجل ظهور الشكل التنظيمى للبطولات العالمية فى أجمل صورة كما هو المعتاد فى مصر بقيمتها العظيمة والنهضة الحضارية الغير مسبوقة التى تشهدها فى ظل تطوير وابداع فى البنية التحتية على كافة الاوجه بالإضافة إلى إسهامات الدولة والوزارة فى إنجاح أى بطولة وتقديم دعم غير محدود، مما جعل من مصر قبلة استضافة البطولات العالمية وسط تعاون كبير من الاتحاد الدولى لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفى الذى منح مصر حق تنظيم بطولة العالم للكراسى فى نسختها الثانية بعد نجاح كبير للنسخة الأولى تنظيما فى مصر، بالإضافة إلى بطولة العالم للأندية، والعظماء السبع للمنتخبات.