تريزيجيه ومرموش يخوضان التدريبات الجماعية مع منتخب مصر.. صور

ظهر الثنائي الدولي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش في تدريبات منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا..

يواصل منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.