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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم، الاثنين، 2- 9- 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء أبرزها، سيف الجزيرى يعلن استمراره مع الزمالك بعد حل أزمة المستحقات.

سيف الجزيرى يعلن استمراره مع الزمالك بعد حل أزمة المستحقات

أعلن الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك الاستمرار مع الفريق الابيض بعد حب أزمته الأخيرة والمتعلقة بالمستحقات المالية المتاخرة.

الأهلي يستأنف تدريباته للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش في بداية التحضير للموسم الجديد.

طلب روجيريو ميكالى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الأولمبى، من اتحاد الكرة الحصول على 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب. ميكالى يطلب 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب

الزمالك: صرفنا 550 مليون جنيه على فريق الكرة فى 10 أشهر

وجه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الشكر، للدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي.

اتحاد الكرة يستقر على موعد السوبر المصري للأبطال بالإمارات

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة فى السوبر المحلي

أرسل اتحاد الكرة خطاباً لنادي الزمالك، يخطره فيه باختياره للمشاركة في السوبر المحلي الرباعي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.



رسميا.. رفع اسم الزمالك من قائمة إيقاف القيد من سيستم الفيفا

رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.