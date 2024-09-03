شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 2- 9- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، 2- 9- 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء أبرزها، الأهلي يستأنف تدريباته للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي.

الأهلي يستأنف تدريباته للموسم الجديد بمشاركة عطية الله والساعي

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش في بداية التحضير للموسم الجديد.

طلب روجيريو ميكالى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الأولمبى، من اتحاد الكرة الحصول على 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب. ميكالى يطلب 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب

الزمالك: صرفنا 550 مليون جنيه على فريق الكرة فى 10 أشهر

وجه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الشكر، للدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي.

اتحاد الكرة يستقر على موعد السوبر المصري للأبطال بالإمارات

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

سيف الجزيرى يعلن استمراره مع الزمالك بعد حل أزمة المستحقات

أعلن الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك الاستمرار مع الفريق الابيض بعد حب أزمته الأخيرة والمتعلقة بالمستحقات المالية المتاخرة.

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة فى السوبر المحلي

أرسل اتحاد الكرة خطاباً لنادي الزمالك، يخطره فيه باختياره للمشاركة في السوبر المحلي الرباعي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.



رسميا.. رفع اسم الزمالك من قائمة إيقاف القيد من سيستم الفيفا

رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.



الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد "زيزو" لحين انتهاء الميركاتو الصيفى

استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، حول تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

الأهلي يمنح عمر الساعي 50 مليون جنيه فى 5 مواسم

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع عمر الساعي لاعب الفريق الجديد على حصوله على 8 ملايين جنيه فى الموسم الوحد، تزيد مليوناً سنوياً، ليحصل اللاعب على 50 مليون جنيه فى خمسة مواسم.



انضمام تريزيجيه وحجازى والننى ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب

ينضم الرباعى المحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا،

يوسف أوباما يبدأ فترة الإعداد مع بيراميدز الأحد المقبل

يبدأ يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك ، الذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضى، فترة الإعداد مع بيراميدز "فريقه الجديد" الأحد المقبل، استعدادًا للمرحة المقبلة.

فيفا يعلن إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي وعقوبة جديدة للإسماعيلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عبر موقعه الرسمي، إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ3 فترات، كما أعلن الفيفا أيضاً عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتحديث الأخير الصادر اليوم الاثنين.

رسمياً.. رفع اسم المصري من قائمة إيقاف القيد بالفيفا بعد حل أزمة البدوي

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم النادي المصري من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعدما حل النادي البورسعيدي أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي.