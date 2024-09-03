شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر التقرير السري لبيريرا عن فترة رئاسته للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام تقريره عن الفترة التي رأس فيها لجنة الحكام وجاء فيه انتقاد شديد لبعض المشاكل المادية والإدارية التي واجهته.

وجاء تقرير بيريرا كالتالي:

إلى محبي كرة القدم و محكمي مصر الكرام القاهرة، 31 أغسطس 2024 منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام و رئيس القسم الاداري للحكام، وقعت عقد عمل محدد المدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ابتداء من 5 مارس 2023 وانتهاء في 31 أغسطس 2024، ونص العقد المذكور على إمكانية تمديده باتفاق الطرفين، وفي هذا السياق، اتخذت قرار بعدم تجديد العقد.

وخلال فترة عملي واجهت بعض التحديات و الأسباب الأساسية لاتخاذ هذا القرار من أهمها:

التأخير المتكررة في دفع مستحقات الحكام. .

نقص الموارد المالية لاقامة المعسكرات و التدريبات.

فرض الرقابة على التواصل مع الأندية و جماهير كرة القدم.

التدخل في الادارة فيما يتعلق بدعوة الحكام الأجانب لتعينهم في المباريات المحلية.

و خلال فترة عملي، تذكرت قول ري غوفورث "هناك فئتان من الناس سيحذرونك من محاولة إحداث تغيير, أولئك الذين يخشون الفشل وأولئك الذين يخشون نجاحك".

لذا أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على الثقة التي منحتوني إياها للقيام بدور حيوي في تطوير منظومة التحكيم في مصر. يسعدني أن أؤكد على تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها في إطار هذا التعاقد، والتي شملت على النحو التالي:

التنظيم الإداري تم إجراء مسح شامل لمنظومة التحكيم وتحديث قاعدة بياناتها، وإنشاء هيكل تنظيمي جديد للجنة الحكام وإدارة التحكيم.

كما تم وضع لائحة تحكيم شاملة تتوافق مع لوائح الفيفا، تضمنت نظام تصنيف جديد ومدونة سلوك وانضباط بالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة خاصة باللجان الفرعية، حيث تم توسيع صلاحياتها ومسؤولياتها بالتوازي، وذلك بالاستناد إلى أحدث المعايير الإدارية.

تطوير التحكيم :

إطلاق برنامج الدورات التاهيلية" لتأهيل 60 محاضراً و 140 مقيماً، وانشاء آلية جديدة لتقييم أداء الحكام كما تم منح المناطق مزيدًا من الاستقلالية في إدارة شؤونها، وتطوير سياسة تدريب جديدة، ووضع لائحة للياقة البدنية معتمدة على أحدث الأبحاث العلمي.

زيادة تمثيل الحكام المصريين في المحافل الدولية :

شهدنا زيادة ملحوظة في مشاركة الحكام المصريين في مختلف المسابقات الدولية، بما في ذلك مسابقات الاتحاد الأفريقي (CAF) كما تم اختيار حكام مصريون للمشاركة في بطولات عالمية كبرى مثل كأس العالم للسيدات تحت 20 و 17 عاما، وكأس العالم للصالات 2024.

أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع زملائي في الاتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة في إدارة التحكيم ولجنة الحكام، فقد كان التعاون معكم شرفًا لي وساهم بشكل كبير في تحقيق الإنجازات التي ذكرناها سابقا.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الأشخاص الذين قابلتهم من مسئولي المناطق، والمشجعين المخلصين لانديتهم، الذين رحبوا بي بترحاب وحفاوة بالغة.

وأود أيضا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الحكام، وأعتذر عن أي تقصير قد وقع من جانبي. لقد حرصت دائما على تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية في كل قراراتي. أخيراً، أتمنى لكم جميعا كل التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية، وأتطلع إلى متابعة إنجازاتكم المستقبلية وتحقيق كل أمالكم وطموحاتكم في النهوض بهذا البلد العظيم المليئ الشباب.

ولا تنسوا قول كولن باول: "النجاح" ليس له أسرار. إنه نتيجة الإعداد والعمل الدؤوب والتعلم من الأخطاء."

شكراً لكم على هذه التجربة الرائعة والفريدة. سأظل ممتنا لكم جميعا على كل ما قدمتموه، وبارك الله فيكم. فيتور بيريرا.