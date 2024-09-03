وزير الرياضة يبحث مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد والمتحدة استعدادات تنظيم بطولة العالم للكراسي ومونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا هاما غدا الأحد بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة أكتوبر بين قيادات وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي لكرة اليد ونظيره المصري والمتحدة للرياضة.

ويشهد الاجتماع مناقشة آخر الأستعدادت لتنظيم بطولتين من العيار الثقيل تستضيفهما مصر خلال الفترة المقبلة الأولي بطولة العالم للكراسي والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٥ الي ٢٢ سبتمبر الجاري .. والثانية بطولة العالم للأندية والمقرر إقامتها من ٢٧ سبتمبر الي ٤ أكتوبر والتي تستضيفها العاصمة الإدارية.



يحضر الاجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي و الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري و رئيس مجلس ادارة المتحدة محمد يحيي والسيدة آمال خليفه المدير التنفيذي للاتحاد الدولي وعمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري و د. عمرو العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري.



كما يناقش الاجتماع التنسيق والتعاون الأمثل من اجل ظهور الشكل التنظيمي للبطولات العالمية في أجمل صورة كما هو المعتاد في مصر بقيمتها العظيمة والنهضة الحضارية الغير مسبوقة التي تشهدها في ظل تطوير وابداع في البنية التحتيه علي كافة الاوجه بالإضافة الي إسهامات الدولة والوزارة في إنجاح اي بطولة وتقديم دعم غير محدود ، مما جعل من مصر قبلة استضافة البطولات العالمية وسط تعاون كبير من الاتحاد الدولي لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفي الذي منح مصر حق تنظيم بطولة العالم للكراسي في نسختها الثانية بعد نجاح كبير للنسخة الأولي تنظيما في مصر ، بالإضافة الي بطولة العالم للأندية ، والعظماء السبع للمنتخبات .