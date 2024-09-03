عبدالواحد يعلن انتهاء أزمته مع أحمد سليمان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تربطه علاقة وطيدة بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

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وشدد مدير الكرة على أنه لا توجد أي خلافات بينهما، موضحاً أنه يكن للكابتن أحمد سليمان كل التقدير والاحترام، لاسيما وأنه كان مدربه في منتخب مصر منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف عبد الواحد السيد أن مصلحة الزمالك هي الأهم للجميع، مشيراً إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة وبطولات قوية ولابد من تكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد البطولات في الموسم الجديد.