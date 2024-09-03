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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة -   

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٦ سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب .

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تواجد في المران محمد الشناوي و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام  و خالد صبحي و محمد هاني و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني  و حمدي فتحي و مروان  عطية و امام عاشور  و ناصرماهر  وأحمد سيد زيزو  و مصطفي فتحي و إبراهيم  عادل  و محمد الشامي وأسامه فيصل،  بجانب الثلاثي  أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش بعد  انضمامهم مساء اليوم  ، ومن المنتظر و صول  الثلاثي محمد عبد المنعم و مصطفي محمد و محمد صلاح خلال ساعات ومشاركتهم في  تدريبات غدا الثلاثاء وإكتمال صفوف الفريق  .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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