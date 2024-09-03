نجم جيرونا مهدد بالغياب عن لقاء الديربي امام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - بات انخيل هيريرا نجم وسط فريق جيرونا الأسباني مهددا بالغياب عن مواجهة ديربي كاتالونيا امام برشلونة في الدوري الاسباني بعد فترة التوقف الدولي .

وكان جيرونا قد نجح في تخطى تعثره في بداية الموسم في الأسبوعين الاول والثاني وحقق فوزين متتاليين على اوساسونا بأربعة أهداف مقابل لاشىء ثم بهدفين مقابل لاشىء على فالنسيا ليحتل جيرونا المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا ويتنفس المدير الفني ميشيل سانشيز الصعداء ويبدأ في الاستعداد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب برشلونة .

استعدادات جيرونا تلقت ضربة قوية بأصابع انخيل هيريرا والتي أعلن عنها رسميا مساء الاثنين ليغيب هيريرا عن تشكيلة منتخب فنزويلا في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتي ستقام خلال فترة التوقف الدولي .

فترة غياب انخيل هيريرا لم تتحدد بعد الا ان المدير الفني ميشيل سانشيز أكد انه يتوقع ان يغيب نجم الوسط عن المشاركة حتى بعد فترة التوقف الدولي وهو ما يعني إمكانية غيابه عن لقاء برشلونة مع جيرونا في الجولة القادمة.

يذكر ان جيرونا حقق الموسم الماضي انجازا كبيرا بالفوز ذهابا وايابا على برشلونة في بطولة الدوري الأسباني.