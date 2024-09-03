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(فيديو) توقعات مباراة الاهلى والزمالك في السوبر الإفريقي.. عمرو أديب يجيب

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الاعلامى عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة ام بى سي مصر مع خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها للفائز ببطولة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية. 
 

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: حظوظ الأهلى الفترة المقبلة كبيرة ".

 

وأضافت: أنا أحب النادي الأهلي وأرى فوزه بـالسوبر الإفريقي، واستمرار نجاحاته بشكل كبير في المسابقات العالمية".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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