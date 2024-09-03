اتحاد الكرة يودع بيريرا

ياسر رشاد - القاهرة - ودع اتحاد الكرة ، البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق والمنتهي تعاقده مع الجبلاية بنهاية شهر أغسطس المنقضي.

وأقام مسؤولو الجبلاية حفلا لوداع بيريرا.

على صعيد متصل ، يستعد المنتخب تحت قيادة حسام حسن، لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025، وذلك عندما يلتقي بنظيره كاب فيردي مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.