قميص ومترجم جديد.. 20 صورة من مران الأهلي الأول بعد عودة كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

خاض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي عاد من إجازته.

وشهد المران تواجد الثلاثي الجديد، الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، والمدافع يوسف أيمن، وخط الوسط عمر الساعي الذي تم الإعلان عنه لاعبا للفريق أمس الأحد.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية بقميص جديد، عقب العودة من الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى التدريبات بالكرة.

وتواجد على معلول في المران لاستكمال عملية التأهيل من الإصابة، بجانب المترجم الجديد والذي لم يعلن النادي الأهلي عن اسمه حتى الآن.

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