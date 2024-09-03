بعد الانضمام إلى الأخدود.. "الخليج 365" يحاور المهاجم المصري كريم أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

انضم المهاجم المصري، كريم أشرف، إلى نادي الأخدود السعودي قادما من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك كريم الجنسية المصرية والسعودية، حيث ولد لأب وأم مصريين في المملكة العربية السعودية.

وحرص "الخليج 365" على محاورة كريم أشرف والحديث عن طموحه مع الأخدود خلال الفترة المقبلة، والمنافسة على مركز المهاجم الأساسي مع الفريق الأول.

وقال كريم لـ "الخليج 365": "مازلت صغير في السن، وأول عام لي في دوري روشن، والأخدود يمتلك مهاجمين مميزين وعلى أعلى مستوى، وشرف كبير لي أن أكون جزء من منظومة كبيرة مثل الأخدود، واسعى إلى الاحتكاك مع اللاعبين الكبار في النادي وأظهر قدراتي".

وأضاف: "ولدت بالقرب من نادي الأخدود في مدينة نجران السعودية، وعشت هُناك 4 سنوات قبل الانتقال إلى الرياض، وشرف لي تمثيل نادي الأخدود".

وبسؤاله عن أيهما يختار للتمثيل، المنتخب المصري أم السعودي؟، أوضح: "لا أريد سبق الأحداث، وتفكيري الآن مع نادي الأخدود والظهور بمستوى جيد والتطور خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "بالفعل تلقيت العديد من العروض لكني فضلت الانتقال إلى الأخدود نظرا لتاريخه الكبير".

وعن رد فعل جمهور الهلال على رحيله، اختتم المصري: "كنت سعيد من رد الفعل، حيث اكتشفت أن الجمهور كان يحبني وحزنوا عندما رحلت عن الفريق، والهلال نادي كبير وله الفضل بعد ربنا في اللي وصلت له، لكن قرارات الاتحاد السعودي الجديدة أدت إلى ذلك، وكان الأفضل لي أن أرحل من أجل الحصول على فرصة للمشاركة والظهور، وأشكر مجلس إدارة نادي الأخدود ورئيس النادي على ثقتهم".

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