صفقتان جديدتان بمران الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل فريق الأهلي مساء اليوم الإثنين تدريباته بملعبه؛ استعداداً لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني.

ويستضيف فريق جورماهيا في تمام الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل نظيره الأهلي، على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم مشاركة الثنائي الوافد الجديد خلال الانتقالات الصيفية الجارية عمر الساعي والمغربي يحيي عطية الله.

وواصل كذلك المشاركة في التدريبات المدافع القطري ذو الأصول المصرية يوسف أيمن المنضم للأهلي على سبيل الإعارة من نادي الدحيل القطري.

ولم يتواجد المغربي أشرف داري المنضم للأهلي قادمًا من بريست الفرنسي للانتظام بتدريبات منتخب بلاده.

اقرأ أيضًا:

"بينهم مصري".. أبرز الصفقات باليوم الأخير من ميركاتو الدوري السعودي

انتظام ثنائي الأهلي وبيراميدز بمعسكر منتخب المغرب