الفيحاء السعودي يضم سمولينج لاعب روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الفيحاء السعودي مساء الإثنين التعاقد مع المدافع الإنجليزي بصفوف روما الإيطالي كريس سمولينج.

وكان المدافع الإنجليزي الدولي قد انضم لصفوف روما في موسم 19/20 قادمًا من سبيل مانشستر يونايتد.

فريق الفيحاء يحتل المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بالدوري السعودي بدون أي نقاط بعدما خسر في أول جولتين من المسابقة.

وشارك صاحب الـ 34 عاماً بالموسم الماضي بقميص روما 12 مباراة.

وأنهى فريق الفيحاء الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

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