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انتظام الثلاثي الدولي بتدريبات المنتخب لمواجهة كاب فيردي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته باستاد السلام في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق ٦ سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب.

وشهد المران تواجد كل من: محمد الشناوي و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد هاني و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني و حمدي فتحي و مروان عطية و امام عاشور و ناصرماهر وأحمد سيد زيزو و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و محمد الشامي وأسامه فيصل.

وجاء هذا بجانب الثلاثي أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش بعد انضمامهم مساء اليوم.

ومن المنتظر و صول الثلاثي محمد عبد المنعم و مصطفي محمد و محمد صلاح خلال ساعات ومشاركتهم في تدريبات غدا الثلاثاء واكتمال صفوف الفريق.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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