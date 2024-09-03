ستوري نجوم كرة القدم.. رونالدو مع البرتغال.. كهربا في تدريبات الأهلي.. وبسام في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية والعربية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين خلال آخر 24 ساعة.

ونشر المحترف المصري كريم أشرف صورة من تقديمه لاعبا لفريق الأخدود السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

واستعرض محمد مجدي أفشة تدريباته مع الفريق الأول مع النادي الأهلي بعد عودة كولر من الإجازة.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعه مع إمام عاشور وعمر مرموش في تدريبات منتخب مصر.

وناشد لاعب الإسماعيلي متابعيه بالدعاء لإيهاب جلال مدرب الدراويش، عقب تعرضه لجلطة.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة له أثناء دخول ملعب تدريب منتخب البرتغال.

واستعرض لاعب طلائع الجيش، كريم طارق، عطلته الصيفية في تركيا بصحبة محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

وشارك كهربا صورة مع متابعيه على الإنستجرام، أثناء أداء التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر لاعب سيراميكا كليوباترا، أحمد رمضان بيكهام، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة وهو يداعب زميله مروان عطية في تدريبات منتخب مصر.