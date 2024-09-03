من هو ضياء النجار مترجم كولر الجديد في الأهلي خلفًا لخالد الجوادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد المدير الفني السويسري مارسيل كولر لقيادة فريق الأهلي بعد فترة الإجازة التي حصل عليها مع نهاية الموسم الماضي.

وظهر رفقة كولر هذه المرة المترجم الجديد ضياء النجار خلفًا لسابقه خالد الجوادي الذي رحلّ عن النادي الأهلي وأثار الجدل بعد ظهوره التلفزيوني عقب ذلك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وهو ما جعل الأضواء تُسلط على المترجم الجديد الذي يعمل أستاذاً للأدب الألماني والترجمة بكلية الألسن جامعة عين شمس.

ويعد النجار أحد أبرز الأكاديميين بمجال دراسات اللغة الألمانية والأدب والترجمة؛ حيث سبق شارك في أبحاث متعلقة بالأدب الألماني والترجمة.

ويستضيف فريق جورماهيا في تمام الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل نظيره الأهلي، على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

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