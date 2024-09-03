شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يواصلن الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك تحت قيادة مديره الفنى أحمد فتحى الإستعداد للموسم الجديد 2024-2025 و المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل .

وأسفرت قرعة الدورى عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة. بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي و هليوليدو.

وتم تحديد انطلاقة دوري سيدات الكرة الطائرة يوم 18 أكتوبر، على أن يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة العبور، بينما يلاقي الزمالك المعادي فى افتتاح مشواره بالجولة الأولى.

الجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة «رجال وسيدات» خلال الموسم الماضي 2023-2024، فيما حصل الزمالك على لقب البطولة الأفريقية .