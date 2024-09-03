الامارات | متابعة فنية لأكثر من عام وراء ضم «ثلاثي أوروبا» إلى المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أنه رغم أن انضمام الثلاثي المحترف في أوروبا، وهم ماكنزي هانت لاعب نادي فليتوود الإنجليزي، وعدلي محمد حارس ساوثهامبتون الإنجليزي، والمهاجم جونيور نيداي مهاجم نادي مونبلييه الفرنسي، مثل مفاجأة للوسط الرياضي في الدولة، فإنه في حقيقة الأمر فإن هذا الثلاثي كان يخضع للمتابعة الفنية من قبل الجهات المختصة في اتحاد الكرة منذ نحو أكثر من عام، بهدف ضمهم إلى المنتخب الذي يستعد حالياً لخوض مبارياته في الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ يستهل الأبيض الإماراتي مشواره في هذه التصفيات أمام نظيره المنتخب القطري يوم بعد غدٍ (الخميس) على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى في هذه التصفيات، فيما يخوض المنتخب مباراته الثانية أمام نظيره المنتخب الإيراني في العاشر من الشهر ذاته على استاد هزاع بن زايد في العين، علماً أن الأبيض كان قد دشّن معسكر إعداد في أبوظبي منذ السبت الماضي.

ومثّل اختيار الجهاز الفني للمنتخب لهذا الثلاثي المحترف في أوروبا مفاجأة كبيرة للأوساط الرياضية في الدولة، التي لم تكن تعرف أي معلومات أو مؤشرات سابقة عن اللاعبين الثلاثة، لكنها باتت الآن تترقب ظهورهم رسمياً بقميص الأبيض، إذ يتوقّع أن يُشكل انضمام هؤلاء اللاعبين بجانب مدافع نادي العين كوامي كوايدو إضافة فنية كبيرة للمنتخب.

وينتمي اللاعبون الثلاثة إلى أسر أقامت في الدولة منذ سنوات، لكنهم حصلوا على فرصة الاحتراف في الدوريات الأوروبية، واكتسبوا خبرات كبيرة أهلتهم للانضمام إلى صفوف المنتخب وارتداء قميص الأبيض.

ويتوقّع أن يظهر هذا الثلاثي للمرة الأولى بقميص المنتخب خلال مباراته المرتقبة أمام المنتخب القطري الخميس المقبل، إذ شاركوا للمرة الأولى أمس، في تدريبات المنتخب بعدما وصلوا إلى الدولة أخيراً. ويلعب جونيور نيداي (19 عاماً) في خط الهجوم في فريق مونبلييه الفرنسي، فيما يلعب ماكنزي هانت (22 عاماً) في خط الوسط، بينما يلعب عدلي محمد (19 عاماً) حارساً للمرمى.

من جانب آخر، علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب باولو بينتو، سيكتفي بوجود 28 لاعباً من أصل 30 كانوا في القائمة، وذلك بعد استبعاد لاعبي شباب الأهلي سلطان عادل لعدم الجاهزية الكاملة، ومحمد جمعة لالتحاقه بشرف الخدمة الوطنية.

وأدى المنتخب الذي يوصف بأنه «منتخب الأحلام» أمس، حصته التدريبية الثالثة على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي، عقب تجمعه الداخلي اعتباراً من يوم السبت الماضي.

وسيغادر المنتخب إلى الدوحة صباح يوم غدٍ (الأربعاء) عبر مطار أبوظبي الدولي، إذ سيؤدي تدريبه الرئيس في اليوم ذاته عند الساعة الثامنة مساء على استاد أحمد بن علي الذي سيستضيف المباراة.

وتسود في أوساط المنتخب خلال المعسكر الداخلي الحالي أجواء إيجابية بين اللاعبين، انطلاقاً من حرصهم على الظهور المشرف في بداية مشوارهم في هذه التصفيات.

من جهته، وصف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأسبق والمحلل الرياضي الدكتور سليم الشامسي، انضمام ماكنزي هانت وجونيور نيداي وعدلي محمد إلى صفوف المنتخب بأنه يمثل إضافة كبيرة، معتبراً أن حصولهم على الجنسية الإماراتية أمر طبيعي، كون أن أسرهم من الجاليات التي أقامت في الدولة، لكنهم في الوقت ذاته حصلوا على فرص للاحتراف في الدوريات الأوروبية لتطوير مستوياتهم الفنية، مشيراً إلى أنه يأمل أن يقدم هؤلاء اللاعبون المستوى الفني المطلوب خلال ظهورهم المرتقب مع المنتخب بشكل رسمي.

وقال سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «نشكر اتحاد الإمارات لكرة القدم على هذه المبادرة الإيجابية بانضمام هذا الثلاثي المحترف في أوروبا إلى المنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق مهم في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026».

وأشار الشامسي إلى أن انضمام هذا الثلاثي يفتح الباب أمام الاستفادة من المواهب الكروية من المقيمين في الدولة، وكذلك من مواليد الدولة سواء كانوا من اللاعبين الحاليين الذين يلعبون في الدرجتين الأولى والثانية، أو غيرهم من المواهب التي يمكن أن تقدم الإضافة المرجوة للمنتخبات الوطنية وفقاً لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم.