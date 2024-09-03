باريس سان جيرمان في الصدارة.. ترتيب الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلى فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان على جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الثالثة.

وتواجد نانت بقيادة مصطفى محمد في المركز الثالث خلف مارسيليا بفارق الأهداف، بينما تواجد نيس الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة



1- باريس سان جيرمان 9 نقاط

2- مارسيليا 7 نقاط

3- نانت 7 نقاط

4- موناكو 7 نقاط

5- لانس 7 نقاط

6- ليل 6 نقاط

7- لوهافر 6 نقاط

8- نيس 4 نقاط

9- ستراسبورج 4 نقاط

10- ستاد ريمس 4 نقاط

11- رين 3 نقاط

12- ستاد بريست 3 نقاط

13- أوكسير 3 نقاط

14- ليون 3 نقاط

15- تولوز نقطتان

16- مونبلييه نقطة واحدة

17- أنجيه 0 نقاط

18- سانت إيتيان 0 نقاط