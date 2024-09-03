شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية وتدريبات بدنية للاعبي الزمالك في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين بفندق إقامة المعسكر المغلق المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بشرح العديد من الأمور الخططية والفنية للاعبين بشكل نظري خلال المحاضرة، استعداداً لمواجهة الغد الودية أمام الشعلة السعودي.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة التي سيتم تطبيقها خلال المباراة الغد في إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

وخاض لاعبو الفريق، فقرة تدريبات بدنية داخل الجيمانيزيوم، وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بخوض اللاعبين التدريبات مساء اليوم الإثنين داخل صالة الجيمانيزيوم، دون خوض التدريبات الجماعية داخل الملعب، ضمن البرنامج الموضوع بسبب خوض الفريق لمباراة ودية غداً الثلاثاء أمام الشعلة السعودي.

وكان لاعبو الفريق خاضوا التدريبات صباح اليوم الاثنين على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب ، وتقسيم المران إلى فقرتين، أحدهما تأهيلية والأخرى فنية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب التكتيكية والأفكار الخاصة استعداداً لودية الغد.

ومن المقرر أن ينتظم غداً الثلاثاء محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الأبيض بعد أن كان اللاعب حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالخروج من المعسكر المغلق خلال اليومين الماضيين، بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

ومن المقرر أن ينتهي اللاعب من أداء الامتحانات ظهر غداً الثلاثاء، على أن ينتظم بعدها في المعسكر بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.