شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: جوميز صاحب قرار عودة المعارين.. ولهذا السبب رحل أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الخلاف في وجهات النظر بين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، لا يعني وجود أزمة بينهما.

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، العلاقة بين سليمان والسيد جيدة، والاثنان من رموز الزمالك ولا توجد أزمة بينهما.

وشدد أحمد سالم، على أن عبد الواحد السيد ليس له علاقة بقرار عودة المعارين، قائلًا، جوزيه جوميز المدير الفني هو صاحب القرار الأول والأخير.

وأضاف، قرار تجديد إعارة ماجد هاني لا يقلل من قدراته الفنية، هذا فقط لاكتساب مزيد من الخبرات كما حدث في صفقات عديدة سابقة.

وأتم سالم تصريحاته بشأن ما صرح به يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق السابق، بتعمد المجلس الأبيض تطفيشه قائلًا، هناك سقف رواتب للاعبين وضعه المجلس الأبيض لحل الأزمات المالية، والتي وافق عليها البعض ورفضها آخرين لهم كل الاحترام والتقدير، وسيظل ارتباط أوباما بنادي الزمالك قائمًا رغم رحيله.