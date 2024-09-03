شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن عن آخر تطورات حالة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

تعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة ذات السمعة الطيبة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل.

وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة للكابتن إيهاب جلال تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.

ويهيب النادي الإسماعيلي بجميع محبيه وعشاقه ومتابعي ومحبي إيهاب جلال، أن يتوقفوا عن نشر أي تفاصيل طبية تفصيلية أو تداول شائعات عن حالته الطبية مراعاة للحالة النفسية للأسرة ومراعاة له.

وندعو الله آملين أن يكلل جهود الأطباء بالنجاح وأن يتم نعمته وشفاءه عليه، كما ندعو جميع محبي ومتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى إخلاص الدعاء لله عز وجل حتى يتم شفاءه على إيهاب جلال.

وسنوافيكم تباعا بتطورات الحالة الصحية الخاصة بصاحب الخلق الرفيع، داعين المولى عز وجل أن يتم شفاءه على خير.