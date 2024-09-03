شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يزور إيهاب جلال فى المستشفى للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة، على زيارة ايهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونقله لأحد المستشفيات الخاصة.

وتعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مساء الأحد، الموافق 1 / 9 / 2024 لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة ذات السمعة الطيبة بالقاهرة لتلقي العلاج العاجل.

وبعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطبية المتقدمة لإيهاب جلال تم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج وهو الآن لا يزال محجوزا بقسم الرعاية المركزة ويتوقع استمرار علاجه بوحدة الرعاية المركزة لمدة لا تقل عن أسبوع آملين أن يتم الله شفاءه عليه في أقرب وقت.

ويهيب النادي الإسماعيلي بجميع محبيه وعشاقه ومتابعي ومحبي إيهاب جلال، أن يتوقفوا عن نشر أي تفاصيل طبية تفصيلية أو تداول شائعات عن حالته الطبية مراعاة للحالة النفسية للأسرة ومراعاة له.