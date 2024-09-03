شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقد المثلوثي وتفاصيل إنهاء أزمة الجزيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء، وذلك بعد الاتفاق معه على تسوية مستحقاته.

قال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، الجزيري وحمزة المثلوثي من أفضل المحترفين في تاريخ القلعة البيضاء، ويرتبطون بالزمالك وجماهيره.

وأضاف، تم الاتفاق مع الجزيري على تسوية مستحقاته المالية، وهذا يؤكد ارتباط مهاجم نسور قرطاچ بالقلعة البيضاء، والأزمة انتهت بالفعل.

وتطرق سالم للحديث حول موقف المجلس الأبيض من تجديد عقده حمزة المثلوثي قائلًا، سيتم عرض الأمر على المدير الفني لتحديد موقفه الفني، مؤكدًا أنه لا خلاف حول قدرات اللاعب.