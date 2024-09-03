شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف يلعب على مراكز الترتيب فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الثلاثاء، فى دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى. بمشاركة 54 لاعبا ولاعبة.

ويخوض كرة الهدف اليوم وكذلك ألعاب القوى المنافسات، ويلعب عبد الرحمن يوسف منافسات نهائي سباق 200 متر فى الوثب الطويل، فى الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة، باستاد دى فرانس، بينما يخوض منتخب كرة الهدف مباراة المراكز الترتيبية، بعدما خسر أول 3 مباريات بالبطولة.

والتقى متتخب الهدف مع أوكرانيا وخسر أمامها بنتيجة 6-3، كما ألتقى مع الصين فى ثانى المباريات وخسر بنتيجة 7-4.

وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، وأخيرا محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما.

ويخوض لاعبو منتخب تنس الطاولة منافسات الفردى، حيث يخوض إسلام رضا منافسات فردى رجال فى الثانية عشرة إلا الربع ظهرا، وهناء حماد فى السابعة مساء وسماح عبد العزيز فردى سيدات فردى سيدات فى الثانية عشرة ظهرا، بينما تخوض علا محمود السباق فى السابعة أيضا.