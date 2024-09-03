الامارات | «تحدي دبي للياقة» ينطلق 26 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو «تحدي دبي للياقة» موعد الحدث لهذا العام 2024، من خلال الدورة الثامنة خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر حتى الأحد 24 نوفمبر.

وتشمل فعاليات التحدي الرئيس هذا العام «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً» الذي سيقام يوم السبت 2 نوفمبر، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يوم الأحد 10 نوفمبر، و«تحدي دبي للجري»، يوم الأحد 24 نوفمبر. مع العلم بأنه سيتم تحديث المعلومات باستمرار حول أجندة الفعاليات والأنشطة، وكيفية التسجيل في التحدي.

ويهدف «تحدي دبي للياقة 2024»، الذي تم إعداد فعالياته وأنشطته لتناسب الجميع، من خلال ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً.