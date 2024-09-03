الامارات | «هايلاند فولز» يهدي «غودولفين» لقب «جوكي كلوب غولد كب» الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المهر «هايلاند فولز» فريق «غودولفين» العالمي، لقب سباق «جوكي كلوب غولد كب» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2000 متر رملي، وجرى فجر أمس، على مضمار «سارتوغا» الأميركي الشهير. وحقق «هايلاند فولز» بإشراف مدربه براد كوكس، الانتصار الأول في مسيرته على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً وعالمياً، الخامس في مسيرته المقتصرة على تسع مشاركات. كما أهدى لقب «جوكي كلوب غولد كوب» مهر فريق «غودولفين»، البالغ من العمر أربع سنوات، الفرصة لحجز بطاقة المشاركة في سباق «بريدرز كب كلاسيك» الشهير، ليسير على خطى والده الجواد «كيرلن» المتوج بلقب «بريدرز كب كلاسيك» في نسخة 2007، بجانب تأكيد عراقة نسله المنحدر من أمه «راوند بوند» التي سبق لها التتويج بلقب سباق «بريدرز كب ديستاف» لعام 2006.

وعرف الفارس فلافيان برات، كيفية قيادة «هايلاند فولز» لتحقيق انطلاقة جيدة، والتموضع في موقع بارز طوال مراحل السباق، والتغلب على بعض الازدحام المبكر، ليستقر بالمركز الثاني بفارق الطول خلف بطل سباق «ويتني ستيكس» الجواد الأميركي «آرثرز رايد»، قبل أن يطلق فلافيان العنان لمهر غودولفين في المراحل الختامية بعيداً عن السياج الداخلي، والاندفاع نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وثلاث ثوانٍ و25 جزءاً من الثانية، بفارق أربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «بايرنيس» بقيادة الفارس براين جوزيف وإشراف المدرب شارلي دي فوكس، وحل ثالثاً الجواد الأميركي «ديسارم» بإشراف المدرب ستيفن أسموس وقيادة الفارس جويل روزاريو. وعلق المدرب براد كوكس على أداء «هايلاند فولز» بقوله في تصريحات صحافية: «كانت الخطة هي الانطلاق إلى الأمام ووضع الجواد (آرثرز رايد) تحت الضغط، وهو ما قام به الفارس فلافيان على أكمل وجه، بعد أن نجح في حث (هايلاند فولز) للتقدم بقوة عند الدخول إلى المنعطف الأول، ومن ثم تهدئة الوتيرة ومعاودة الضغط من الجهة الخلفية».

وأضاف: «ظل (هايلاند فولز) يتقدم بشكل جيد، وأعتقد أننا كنا مترددين معه بعض الشيء في مشاركته الماضية في (مونماوث)، وأنه يحتاج إلى الانطلاق والتقدم ولدينا قناعة تامة بأنه حصان لمسافة الميل وربع الميل، وهو ما أكده بفوزه في هذا السباق».